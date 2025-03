Možna selitev zdravnika 118 z Opčin v Devin vzbuja skrbi

Zdravnik službe 118 s svojim opremljenim reševalnim avtomobilom mora ohraniti postojanko tudi na Opčinah. O tem so prepričani prebivalci različnih kraških vasi, ki so pred kratkim izvedeli, da naj bi zdravstveno podjetje Asugi nameravalo službo, ki že dolgo domuje v Proseški ulici, poleti preseliti v Devin. Od tod naj bi oskrbovala širše območje Krasa in Obalne ceste do Tržiča in Štarancana. Uradne potrditve o teh načrtih sicer ni.

V Devin se bo služba za nujno medicinsko pomoč verjetno preselila že za velikonočne praznike, ko na območju pričakujejo prihod številnih turistov. Predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina se sprašuje, kako naj en sam zdravniški avtomobil in z njim zdravnik učinkovito nastopi denimo v Repnu ali na Opčinah v primeru nesreče ali drugega nujnega primera, če se mora do sem pripeljati iz Štarancana. Odgovorni za službo za nujno medicinsko pomoč 118 Alberto Peratoner ji je zagotovil, da bo zdravnik te službe ponovno na Opčinah takoj po poletju.