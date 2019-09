Možni izpadi električne energije

Družba AcegasApsAmga bo jutri (nedelja) od 8. do 12. ure testirala reaktivnost mestnega električnega omrežja, kar bi na nekaterih območjih tržaške občine lahko vodilo do izpadov električne energije. Gre za zelo pomemben preizkus za zagotavljanje še učinkovitejše storitve distribucije električne energije v mestu. V navedenem časovnem obdobju se bodo kratke prekinitve oskrbe z elektriko lahko pojavile v Barkovljah, Grljanu, na Ferlugih, pri Banih, na Greti, v Rojanu, na Furlanski cesti, v Ul. Fabio Severo, pri tržaški univerzi, na Novi cesti za Opčine, v Ul. Commerciale, na Škorklji, v središču mesta, v Ljudskem vrtu, na Drevoredu XX. septembra, pri Sv. Justu in Sv.

Vidu ter na Trgu Stare mitnice. Uporabnike je AcegasApsAmga o prekinitvi dobave tokrat obvestil tudi s slovenskimi plakati, ki so napisani v presenetljivo dobri slovenščini. AcegasApsAmga pa uporabnike tudi poziva, da se iz varnostnih razlogov vedejo, kot da bi bila v omrežju vedno prisotna napetost, ​​saj bi se lahko dobava električne energije kljub prekinitvi nepričakovano nadaljevala.

Poleg tega je priporočljivo ne uporabljati dvigal in v navedenem času iz električnega omrežja izklopiti posebno občutljive električne in elektronske naprave. Za informacije in pojasnila je na voljo telefonska številka 040-7793654.