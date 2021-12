Možni zastoji na cesti 58 pri Obelisku

Zaradi asfaltiranja ceste je danes zjutraj med 8. in 9. uro pri Obelisku na Opčinah prišlo do prometnega zamaška. Zastoj je nastal tako na cesti 58, ki iz Trsta pelje proti Opčinam, kot na vasi v smeri proti Obelisku. Trenutno promet gladko steka, redarji pa opozarjajo, da bi lahko v času opoldanskih konic ponovno prišlo do zastojev.

Asfaltno prevleko obnavljajo na cesti 58 približno deset metrov pred Obeliskom vse do krožišča pred Opčinami. Dela naj bi končali danes zvečer, čez dan pa bi lahko še prišlo do težav s prometom, opozarjajo redarji.