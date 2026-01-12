Danes zjutraj so dijaki dveh tržaških licejev ob vrnitvi v šolske klopi naleteli na ledene razmere. Zaradi okvar ogrevanja so se temperature v učilnicah spustile do 10 stopinj Celzija, kar je krepko pod zakonsko predpisano mejo 18 stopinj Celzija.

Na Liceju Petrarca v Ulici Rossetti so dijaki vodstvo šole že zjutraj ob 8. uri opozorili, da so učilnice ledeno mrzle. Iz protesta so se zbrali v šolskem preddverju in niso stopili v učilnice. Tehnični pregled je potrdil okvaro ogrevanja. Okoli 10. ure je težave potrdila tudi Enote deželne decentralizacije (EDR) Trst, dijaki pa so zapustili šolsko poslopje.

Podobno je bilo na podružnici liceja Carducci-Dante v Ulici Corsi, kjer pa so se pristojni na težave odzvali počasneje. Čeprav so ogrevanje sredi dopoldneva uspeli zagnati, so dijaki od 10. ure dalje protestno ostali v preddverju šole. Sami so tudi izmerili temperature v razredih in dokazali, da so te pod zakonskim minimumom. Mrzle šolske prostore si je ogledal tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, dijaki pa so se v učilnice vrnili šele ob 12.10.

Na težave se je odzvala tržaška dijaška zveza, ki je poudarila, da so dijaki na podružnici v ulici Corsi vsak ponedeljek prisiljeni sedeti v bundah, saj se ogrevanje pogosto vklopi prepozno. »Naveličani smo obljub. Decembra 2024 smo stopili na ulice, zahtevali smo varne šole. Pri EDR so nam obljubili, da bodo infrastrukturne težave rešili. Očitno je, da se od takrat ni spremenilo nič. Mrzla šola ni varna šola,« je bila jasna predstavnica tržaških dijakov Giovanna Bulli.