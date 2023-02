MSC večinski lastnik sedmega pomola

Družba TiL – Terminal Investment Limited skupine MSC je dobila pooblastilo za nakup dodatnih 30 odstotkov delnic družbe Trieste Marine terminal (TMT).

S to operacijo bo družba TiL pridobila skupno 80 odstotkov družbe, ki upravlja sedmi pomol tržaškega pristanišča, medtem ko bo preostalih 20 odstotkov še dalje ostalo v lasti multimodalnega logističnega operaterja T.O. Delta spa.

Delničarji so potrdili tudi dosedanjo vlogo družbi T.O. Delta, ki je imenovala sedanje vodstvo - vključno z glavnim izvršnim direktorjem Stefanom Selvaticijem. Želja je namreč, da se z vodenjem podjetja nadaljuje po ustaljeni poti do nadaljnjega razvoja. Med cilje sodi na primer projekt širitve terminala TMT in razvoj intermodalnih dejavnosti, ki predstavljajo izziv za vsa državna in evropska pristanišča v trajnostni luči.

V letu 2022 je TMT pretovoril 733.053 kontejnerskih enot Teu s 15,8-odstotno rastjo v primerjavi z letom prej, podoben trend pa potrjuje tudi v prvih mesecih leta 2023, zlasti po zaslugi vnetega sodelovanja obeh partnerjev in načrtovanih naložb za krepitev sedmega pomola, ki predvidevajo širitev pomola ter nakup žerjavov oz. dvigal.