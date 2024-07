Cirkus na trgih in ulicah miljskega mestnega jedra

Osmi festival Muja Buskers, ki ga prireja društvo Sparpagliati v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in miljsko občino ter s podporo italijanskega ministrstva za kulturo, bo od jutri do nedelje zasedel miljske ulice in trge. V sedmih letih je petdnevni festival cirkuške poulične umetnosti pritegnil okrog 60 tisoč obiskovalcev, ki so v obmorskem mestecu in letos tudi v Gorici in Novi Gorici na sobotnem večeru v okviru pobude GO!2025 lahko spremljali vrtoglave akrobacije.

Tudi letos se bo v Miljah predstavilo več umetnikov iz Italije, Slovenije, Španije in drugih evropskih držav ter oblikovalo bogat program (ta je v celoti na voljo na strani www.mujabusker.com).

Na Trgu Alto Adriatico bodo postavili cirkuški šotor »chapiteau», v katerem bo jutri ob 20.30, druge dni pa ob 22.30 na ogled predstava Hesperus v režiji Silvie Laniado. Circo Madera bo publiko s časovnim strojem, glasbo in gibom pospremil v odkrivanje absurdne zgodbe o živem spektaklu.

Skupina znanih cirkusantov CircOnda pa se bo v četrtek ob 20.30 predstavila s predstavo Swell, ki nastaja v sodelovanju z italijanskim ministrstvom za kulturo samo za miljski festival. Gledalci bodo premierno spremljali zgodbo o nastanku vetrov in vode ter valovanja, ki se deli v manjše valove in doseže obalo.

Še pred večerno ponudbo pa bodo ob 18. uri odprli festival z »igrami naših babic», ob 19. uri pa z akrobacijami Dua Padella.

Festivalske dni bodo obogatili s številnimi delavnicami za otroke, ki se bodo lahko preizkusili kot cirkusanti, odrasli pa se bodo prepustili otroškim igram. Več bo predstav tudi na drugih lokacijah, v samem mestnem jedru. V soboto in nedeljo bo v ljudskem parku in na Trgu Alto Adriatico zaživela otroška predstava Zajec in želva. Za vse predstave v šotorih svetujejo rezervacijo na spletni strani. Vstop na dogodke po ulicah in trgih pa je prost.

Miljska občina bo v tem času poskrbela za urejanje prometa. Med cirkuškim festivalom in pred njim bo veljala prepoved parkiranja: do 9. julija na Trgu Alto Adriatico, do ponedeljka v Ulici Mazzini, od petka do ponedeljka pa na Trgu republike pri hišni številki 4 in v Ulici Tonello pri hišni številki 2/A.