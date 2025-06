Multidisciplinarni magistrski program o posledicah podnebnih sprememb

Tržaška univerza ponuja nov študijski program druge stopnje namenjen študentom, ki želijo obravnavati tveganja in prilagajanje na podnebne spremembe iz fizikalnega, finančnega in ekonomskega vidika. Multidisciplinarni magistrski program nastaja v sodelovanju z zavarovalnico Generali in finančno bonitetno agencijo Modefinance. Petnajstletno konvencijo so institucija in družbi podpisale včeraj v Dvorani Cammarata tržaške univerze. »Nadaljujemo z delovanjem v tesnem stiku z ozemljem in z njegovimi potrebami,« je predstavitev uvedel odhajajoči rektor Roberto Di Lenarda, »z manjšimi in večjimi družbami, s katerimi lahko udejanjimo velike, strateške načrte. Multidisciplinarni študijski programi so že del današnje ponudbe in bodo še veliko bolj cenjeni v prihodnosti. Študenti bodo lahko raziskovali in razvijali svoje kompetence v tesnem stiku z dvema finančnima velikanoma.«

S konvencijo bodo razvili projekt Climate and Financial Risk Analysis in the Market Ecosystem v okviru katerega bodo v prihajajočem akademskem letu na Oddelku za fiziko uvedli program Fizike kompleksnih sistemov, podnebja in finance. Medtem so že razpisali mesto za doktorski študij, ki bo raziskovalcu omogočil poučevanje.