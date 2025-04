Muzej Revoltella odslej prijaznejši tudi za invalide

Mestni muzej Revoltella bo odslej dostopen tudi za invalide in druge obiskovalce na vozičku. Zaključila so se namreč dela, s katerimi je tržaška občina odpravila arhitektonske ovire in s tem posodobila prostor, v katerem so že več kot 30 let čakali na temeljito prenovo. Občina načrtuje sicer še druga dela, kot je na primer popolno preoblikovanje avditorija Sofianopulo in nekaterih razstavnih prostorov, ki pa se niso še začela.

Od vhoda do strehe

Muzej domuje v dveh sosednjih stavbah v središču mesta in razpolaga s 4000 kvadratnimi metri razstavnih prostorov. Prvi objekt je občini zapustil baron Pasquale Revoltella v drugi polovici 19. stoletja in je delo berlinskega arhitekta Friedricha Hitziga, drugi pa je palača Brunner, ki jo je občina kupila leta 1907, da bi muzej razširila. Njeno prenovo je načrtoval znani arhitekt Carlo Scarpa, ki je pred koncem del umrl in zaključek obnove zaupal svojim učencem.