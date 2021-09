Muzej Schmidl prijazen do alzheimerjevih bolnikov

Gledališki muzej Carlo Schmidl v palači Gopčević se lahko pohvali s priznanjem, da je prijazen do ljudi z alzheimerjevo boleznijo. Ta naziv si je muzej prislužil po zaslugi projekta Memorabili Armonie, ki ga je izvedel v sodelovanju z Rotary clubom Trieste Nord. V muzejskih sobah so organizirali pet srečanj, na katerih so ljudje z demenco spoznavali instrumente in drugo muzejsko zbirko. To jim je na poseben način predstavljal odgovorni za Mestne zgodovinske in umetniške muzeje Stefano Bianchi, pri vodenih ogledih pa so mu pomagali glasbeni terapevti združenja Aulos.

Pobudniki projekta in predstavniki Občine Trst so novico sporočili ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki so ga v palači Gopčević počastili še z drugimi prireditvami. Jutranji del se je začel z odkritjem table z napisom Museo Dementia Friendly. Kot je dejala direktorica Mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna, je ponosna, da je njihov muzejev prvi v regiji, ki se je okitil s tem nazivom.