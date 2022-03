Na 1200 km dolgo pot solidarnosti

Dark Theme

Na pot proti ukrajinski meji se je v petek podal tudi 53-letni Tržačan Peter Fonda, ki je zaposlen pri logističnem podjetju Tiway Srl, ki ima svoj sedež na Proseku in se ukvarja v glavnem z dostavljanjem blaga naročenega po Amazonu. Z enajstimi kolegi je s šestimi kombiji polnimi pomoči za ukrajinske ljudi odpotoval na Poljsko. Trpko dogajanje v Ukrajini je bilo v podjetju še toliko bolj občuteno, ker je direktor Vincenzo Scarambone poročen z Ukrajinko Irino Dalko, ki ima v domovini sorodnike in prijatelje, je zaupal Fonda in dodal, da je tudi med kolegi veliko Ukrajincev. V podjetju so takoj sprožili solidarnostno nabiralno akcijo, vsak je nekaj nabavil, nekaj prispeval in kombiji so bili hitro polni, je povedal. »Odpotovali smo v petek popoldne in po 1200 kilometrih smo v soboto dopoldne bili že pri Przemyslu oz. na mejnem prehodu Korczowa. Tam nas je pričakal ukrajinski tovornjak, na katerega smo naložili zbrano in samo tri ure zatem je bil že v nekem zbirnem centru v Ukrajini,« je pojasnil sogovornik.

Tržaško pomoč so s kombiji prepeljali v Ukrajino

S čim pa so bili natovorjeni kombiji? V glavnem so bile to konzerve hrane – fižola in mesa, pašta in riž, juhe iz vrečke, topna kava in čokolada, mleko z dolgim rokom trajanja, hrana za otroke, pa tudi zdravila, toaletni papir, plenice za otroke in vložki za ženske, tople odeje in oblačila, ki pa jih kaže ne potrebujejo več, je naštel Fonda.

Tržaško pomoč so s kombiji prepeljali v Ukrajino