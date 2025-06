Na avtocesti vinjen vozil v napačni smeri in obnemogel za volanom

Pod vplivom alkohola je skozi predor na avtocesti pri Žavljah vozil v napačni smeri in nato obnemogel za volanom. Do dogodka je prišlo že 7. junija, vest pa so sporočili danes. Prometna policija iz Vidma je obvestilo o 31-letnem vozniku prejela približno ob 4. uri. Tržaški kolegi so nato izsledili avtomobil, ki je bil parkiran na prehitevalnem voznem pasu in obrnjen v napačno smer.

Moškemu, italijanskemu državljanu so namerili 2,64 g/l alkohola v krvi. Zaradi tako visoke stopnje opitosti se je ustavil na prehitevalnem pasu in padel v nezavest, so pojasnili s tržaške kvesture. 31-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje, zasegli avtomobil in ga ovadili.