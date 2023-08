Na avtocesti zgorel tovornjak, zaprt priključek med Trebčami in Prosekom

Na avtocestnem priključku A13 je pri kilometru 18 med Trebčami in Opčinami v smeri proti Sesljanu zgorel tovornjak. Anas je zaradi tega ob 13.40 za promet zaprla avtocestni priključek v obe smeri. Trenutno je avtocestni priključek v smeri proti Trstu spet odprt za promet, v smeri proti Benetkam pa je še vedno obvezen izhod pri Trebčah.

Zaradi tega nastajajo daljši zastoji. V padriškem predoru v smeri proti Benetkam je tako prišlo do prometne nesreče, v kateri so trčila tri vozila. Pet potnikov so prepeljali v katinarsko bolnišnico, nihče pa ni v življenjski nevarnosti.