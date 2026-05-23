Na Katinari rekonstruirali prsni koš po odstranitvi 3,5-kilogramskega sarkoma

V tržaški bolnišnici na Katinari je 22. aprila ekipa zdravnikov prvič v Deželi Furlaniji - Julijski krajini izvedla izjemno zahtevno mikrokirurško rekonstrukcijo polovice prsnega koša po odstranitvi obsežnega sarkoma, težkega 3,5 kilograma. Operacija je trajala več kot šest ur, pri njej pa so sodelovali strokovnjaki zdravstvenega podjetja ASUGI pod vodstvom profesorja Vittoria Ramelle in Onkološkega referenčnega centra (CRO) iz Aviana s koordinatorjem, profesorjem Andreo Lauretto.

Sarkomi mehkih tkiv so redki maligni tumorji oziroma raki, ki nastanejo v strukturah vezivnega tkiva in zahtevajo visoko specializirano in multidisciplinarno zdravljenje. Po odstranitvi tumorja je ekipa profesorja Ramelle poskrbela za rekonstrukcijo prsnega koša z uporabo lastnega tkiva pacienta, presajenega z zdrave strani telesa (hrbtne mišice).

Operacijo so izvedli na Katinari, saj je bila zanjo potrebna specializirana ekipa zdravnikov in medicinskih sester s področja mikrokirurgije. Rekonstruktivna mikrokirurgija je visoko specializirana tehnika, ki omogoča prenos tkiv – kože, mišic in krvnih žil – z enega dela telesa na drugega. Arterije in vene zdravniki sešijejo pod operacijskim mikroskopom.

Ramella s Katinare je po operaciji poudaril, da tovrstni posegi dokazujejo pomen multidisciplinarnega pristopa, sodelovanja med različnimi medicinskimi specialnostmi ter napredka rekonstruktivne mikrokirurgije, ki pacientom omogoča kakovostnejše zdravljenje tudi pri najzahtevnejših oblikah raka. Lauretta pa je opozoril zlasti na ekipo strokovnjakov, ki se premikajo po območju in pacientom zagotavljajo najboljše možno zdravljenje v neposredni bližini.

Sodelovanje med podjetjem Asugi in CRO iz Aviana nadgrajuje tistega, ki ga že vodita oddelek za plastično kirurgijo in tržaška specialistična šola na področju rekonstrukcije prsi z oddelkom za senološko in ginekološko kirurgijo v Avianu.