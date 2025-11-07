VREME
Na avtocestnem priključku pri Križu trčila tovornjaka

Enega od dveh tovornjakarjev so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 prepeljali v bolnišnico, nastajajo daljši zastoji

Spletno uredništvo |
Križ |
7. nov. 2025 | 16:09
    Prizorišče nesreče (GASILCI)
Gasilci iz Trsta so danes okrog 15. ure posredovali na avtocestnem priključku pri Križu, kjer sta v smeri Trsta trčila tovornjaka. Na kraju so skupaj z reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 iz razbitin kabine enega od dveh tovornjakov potegnili voznika, ki se je v nesreči poškodoval. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico. Gre po neuradnih podatkih za hrvaškega državljana, ki si je huje poškodoval spodnji del telesa. Na kraju so policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Posledice nesreče še odstranjujejo. Nastajajo daljši zastoji. Avtomobile izločajo pri Sesljanu.

