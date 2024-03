Na avtocestnem priključku pri Trebčah gorel tovornjak

Na avtocestnem priključku po trebenskem izvozu v smeri Benetk je ob 16.25 po trčenju v obcestno skalovje zagorel tovornjak, ki je prevažal poliester. Na kraju so bili gasilci, ki so požar pogasili in z bonifikacijo zaključili ob 18.30. Prispeli so tudi policisti in karabinjerji iz Nabrežine. Avtocestni priključek v smeri Benetk so zaprli in je bil ob 18.30 še neprevozen. Promet je sicer upočasnjen in nastajajo zastoji, vozila izločajo pri Trebčah. Zaprli so tudi nekdanjo pokrajinsko cesto nad območjem požara, pri čemer so bili za voznike potrebni daljši obvozi in se je promet močno zgostil. V požaru ni bilo poškodovanih.