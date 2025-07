Na avtocestnem priključku so odstranili posledice nesreče

Kraški avtocestni priključek je bil danes v dopoldanskih urah nekaj ur v celoti zaprt zaradi prometne nesreče, v katero sta bila vpletena kombi in osebni avtomobil. Reševalci so v bolnišnice prepeljali tri ranjence, dve gospe so v bolnici na Katinari oziroma v Vidmu sprejeli z rdečo triažno kodo. Openski gasilci so iz osebnega vozila rešili obe ranjenki. Po prvih poročilih naj bi kombi trčil v počasnejše vozilo.

Promet je bil nekaj ur v smeri Trsta ohromljen, promet so pristojni organi preusmerjali na Obalno cesto. Ravnokar pa je prišla vest, da so gasilci, policisti in pristojne službe odpravili posledice nesreče, avtocestni priključek je torej v celoti spet prevozen.