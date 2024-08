Na avtomobil z nadhoda priletel kamen

Med vožnjo s Katinare v smeri proti Dolini je v nedeljo zjutraj na osebni avtomobil z nadhoda priletel kamen, morda je šlo za granitno kocko. Na dogodek, ki se je k sreči končal le z gmotno škodo, je na Facebooku opozorila uporabnica A.B. Kot je napisala, je do neljubega dogodka prišlo na hitri cesti, ki Katinaro povezuje z Miljami. Pri Judovcu (Altura) je kamen najverjetneje kdo vrgel s kolesarske steze Cottur.

»Avtomobila, ki sta me prehitevala, sta zavirala, najbrž sta se tudi sama izognila kamnu,« je zapisala voznica. Kamen je priletel v spodnji levi del vetrobranskega stekla in ga poškodoval. »Počilo je, kot bi eksplodirala bomba,« je zapisala A.B. in dodala, da bi bile posledice nespametnega dejanja lahko bistveno hujše, kaj šele da bi kamen zadel motorno kolo. O dogajanju je obvestila lokalne policiste, ki preiskujejo okoliščine dogodka.