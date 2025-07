Na Barcolani velika imena sodobne literature

Velika imena na malem in mladem literarnem festivalu. Tako bi lahko povzeli letošnjo izdajo prireditve Barcolana - Un mare di racconti, ki že sedmo leto poteka v okviru Barcolane. Od 6. do 11. oktobra bodo v Trstu prejemniki nagrad, kot so Pulitzerjeva nagrada, strega, Campiello, pa tudi kandidati za Nobelovo nagrado. Pester letošnji program so razgrnili včeraj na sedežu jadralnega kluba SVBG, kjer so predsednik Barcolane Mitja Gialuz, pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi in umetniški vodja literarnega festivala Alessandro Mezzena Lona poudarili, da Barcolana ne združuje le jadralcev, ampak tudi ljubitelje sodobne literature.

Podrobnosti programa, ki bo dokončno pripravljen šele čez nekaj tednov, včeraj pa so predstavili njegove »zvezdniške« obrise, je razkril umetniški vodja Mezzana Lona, ki na vsaki izdaji dela dolge mesece. Kot je povedal, se za prihod nekaterih avtorjev v Trst prizadeva tudi več let. Tudi letos bo festival potekal v Skladišču idej, je napovedal njegov umetniški vodja in dodal, da se bo letos začel dan prej kot ponavadi. V ponedeljek, 6. oktobra, bo kulturno dogajanje jadralnega praznika odprla mehiška pisateljica in lanska prejemnica Pulitzerjeve nagrade Cristina Rivera Garza. Ta bo v Trstu predstavila novo knjigo Terrestre, z njo pa se bo pogovarjala italijanska prevajalka Giulia Zavagna. Lokacija tega srečanja še ni definirana, je povedal Mezzena Lona in v isti sapi dodal, da bodo v dneh, ki bodo sledili, vsak dan v Skladišču idej priredili po štiri literarna srečanja.