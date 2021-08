Na barkovljanski rivieri bi bilo treba zarisati nove zebre na cestišču

Barkovljanska riviera bi glede na stalno koncentracijo pešcev potrebovala nove prehode za pešce, v bližini portiča pri Čedazu pa bi bilo treba urediti varnostni otok za pešce, ki bi bil tudi primerno osvetljen. To sta predloga, ki so ju člani tržaške občinske komisije za urbanistiko in promet obravnavali na včerajšnjem zadnjem sestanku v tem mandatu občinskega sveta. Predsednik dotične komisije Salvatore Porro, ki je skupaj s strankarskimi kolegi iz stranke Bratje Italije predstavil pobudo za ureditev novega varnostnega otoka za pešce v Barkovljah, je med drugim spomnil na pomen dela, ki ga med mandatom izvajajo občinske komisije.

Prav vsi člani komisije so se včeraj strinjali, da bi bilo treba na določnih odsekih barkovljanske riviere narisati nove zebre. Še posebej na območju, ki leži med restavracijo La Marinella in križiščem, ki vodi proti Grljanu in Miramarskemu gradu. Giulio Bernetti iz oddelka za promet Občine Trst je svetnikom razložil, da omenjeno območje ni v pristojnosti Občine Trst, saj je tista cesta opredeljena kot deželna. »S predstavniki deželne uprave smo že večkrat govorili o tem problemu, a konkretnih rešitev nismo nikoli prejeli,« je razložil občinski inženir. Mestni svetnik Michele Babuder (Naprej Italija) je opozoril, da so na omenjeni cesti tudi postaje javnega prevoznika, kar bi moral biti dodaten razlog, da direkcija deželne družbe FVG Strade poskrbi za varno signalizacijo za pešce. Bernetti se je zavzel, da bodo še bolj pritisnili na pristojne deželne tehnike in zaprosili za nov sestanek.