Na bazovskem šohtu Salvini, Gasparri in Meloni

Začelo se je odštevanje pred vsakoletno slovesnostjo na bazovskem šohtu, kjer čez slab teden dni ob dnevu spomina na fojbe in eksodus, v ponedeljek ob 10.30 v Bazovici ponovno pričakujejo Mattea Salvinija, sicer tokrat v vlogi senatorja in ne več notranjega ministra. Poleg njega pa naj bi prišla še senator Maurizio Gasparri (Forza Italia) in vodja stranke Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Uro pred uradno svečanostjo pa bodo položili vence na fojbo pri Bršljanovici.

Letošnji spored spremljevalnih dogodkov ob 10. februarju, ki bo potekal pod pokroviteljstvom Občine Trst in odbora za žrtve fojb, pa verjetno nikoli ni bil tako bogat, sta v ponedeljek v tržaški mestni palači naznanila občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi. Različna ezulska združenja do konca februarja prirejajo predstavitve knjig, razstave, predvajanja dokumentarcev in druge kulturne prireditve, da se ne bi izgubil spomin na »svetovno tragedijo«, kot so jo sami imenovali na predstavitvi. »Kri naših sorodnikov in prijateljev, ki so jih vrgli v brezna, naj obrodi seme,« je dejal Rossi. Odbornica Brandi pa je poudarila, da je treba spomin prenašati na mlade: »Oni so naši pričevalci prihodnosti. Tragedija je bila v zatišju več kot 60 let in smo še danes priča negacionističnim dogodkom oziroma takim, ki poskušajo omiliti ali opravičevati zločine na račun nedolžnih ljudi, ki so zakrivili le to, da so bili italijani, a ne samo.«

Svečanosti na bazovskem šohtu se bodo udeležili dijaki cele Italije, medtem ko ostajajo po njeni oceni glede tega tržaške šole kar zadržane. Redno na primer postrežejo z vrsto odgovorov, češ da je to obdobje spraševanj, preverjanj in podobno.