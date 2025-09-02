Na bazovski gmajni tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Letošnja osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake na bazovski gmajni bo potekala v znamenju visokih obletnic, pomembnih obiskov in marsikatere novosti. Častna gostja v Bazovici bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, pri spomeniku na bazovski gmajni bosta spregovorila tudi zgodovinarka Marta Verginella (v slovenščini) in pisatelj Paolo Rumiz (v italijanskem jeziku).

Slovesnost s polaganjem vencev, ki bo v nedeljo, 7. septembra, ob 15. uri, bo spremljal bogat kulturni program v režiji članice Odbora za proslavo bazoviških junakov pri NŠK Marije Brecelj. Poskrbljeno bo za radijski in televizijski prenos v živo. Dogodek, ki bo letos potekal v znamenju 80. obletnice osvoboditve od nacifašizma in postavitve spomenika bazoviškim junakom ter ob 95. obletnici prvega tržaškega procesa, je vključen v program Bazovica 2025, ki se začenja z jutrišnjim odprtjem razstave Slovenci med prvimi antifašisti v Evropi, ki bo na ogled v pritličju Narodnega doma v Ulici Filzi (ob 17.30), in jo je danes v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu predstavil predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov Milan Pahor.

Še ena novost na bazovski gmajni bo obnovljeni spomenik bazoviškim junakom, ki ga je januarja letos močno poškodovala burja in so ga v originalni obliki pred približno enim mesecem spet postavili na mesto. Nanj je zaradi burje padlo drevo, ki je spomenik razbilo na dva dela, je spomnil Pahor. Kmalu za tem je stekla denarna nabirka za popravilo obeležja »Za naše junake«, ki jo je v soglasju z odborom pri NŠK organiziralo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. S pridobljenimi sredstvi je odbor kril stroške za popravilo spomenika, nabrali so 2840 evrov, je povedal Pahor. »Zahvala za donacije gre našim ljudem, pa tudi strokovnjakom, restavratorjem in vsem, ki so sodelovali pri obnovi spomenika,« je pristavil.