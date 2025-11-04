VREME
Na begu sta bila ... kar doma

Tržaški karabinjerji so v dveh ločenih akcijah naleteli na moške, ki sta nemoteno živela v Trstu, čeprav sta bila obsojena na zaporno kazen

Spletno uredništvo |
Trst |
4. nov. 2025 | 11:15
    Karabinjerji, fotografija je simbolična (KARABINJERJI)
Tržaški karabinjerji so v dveh ločenih akcijah naleteli na moška, ki sta nemoteno živela v Trstu, čeprav sta bila obsojena na zaporno kazen. Do aretacij je prišlo prejšnji teden, karabinjerji pa so novico sporočili včeraj.

Med nadzorovanjem Ulice Valmaura in okolice z namenom, da bi preprečili preprodajo prepovedanih substanc, so identificirali italijanskega državljana (1976) in ugotovili, da ga je tržaško sodišče že obsodilo na skoraj osem mesecev zapora. Odpeljali so ga v koronejski zapor.

Druga aretacija pa je sad pregledovanja območja Naselja sv. Sergija, kjer pogosto prihaja do kaznivih dejanj zoper premoženje. Karabinjerji so med tukajšnjo akcijo 28. oktobra izsledili moškega, ki je bil zaradi kraje že obsojen na dve leti in osem mesecev zapora. Tudi v tem primeru gre za italijanskega državljana (1982) in so ga karabinjerji odvedli v mestni zapor.

