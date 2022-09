Na Borznem trgu štirje igralci Netflixove produkcije

Sinoči so ob kavarni Portizza na za to priložnost deževnem Borznem trgu trije moški z neprebojnimi jopiči in pištolami odnesli četrtega, ki je bil v spodnjih hlačah in srajci, prizor so nato večkrat ponovili. Pred vsakršnim vnovičnim začetkom je bilo zaslišati »Action!« saj je šlo za prizor iz akcijskega filma – Our man from Jersey, kar so pred kratkim razkrili neuradni viri iz krogov produkcije –, ki ga v teh dneh snemajo v mestnem središču.

Celovečerec je Netflixova produkcija, pri njegovem nastanku sodelujeta produkcijska hiša iz Veneta Kplus film in deželna filmska agencija FVG Film Commission. V njem nastopata tudi znana igralca Halle Berry in Mark Wahlberg, njiju pa včeraj na Borznem trgu ni bilo videti. Tam pa se je zbralo nekaj radovednežev, ki so z zanimanjem opazovali, kako so producenti ustvarjali umetni dež, vizažisti skrbeli za svežino obrazov, igralci pa večkrat izginili pod pasažo Portizza.