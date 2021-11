Na cepljenje tudi v središče Montedoro

Javni upravitelji in na primer sindikalne organizacije upokojencev so že večkrat opozorili na pomanjkanje cepilnih centrov na vzhodnem delu tržaškega ozemlja. Po dvodnevnem izrednem cepilnem centru, ki bo prihodnji teden (3. in 4. decembra) obratoval v boljunskem gledališču Franceta Prešerna, bodo nov cepilni center uredili tudi v miljskem nakupovalnem središču Montedoro.

Zdravstveno podjetje Asugi sporoča, da bo ta odprl vrata 6. decembra. Cepilne sobe urejajo v drugem nadstropju, kjer od 1. novembra že opravljajo PCR teste. »Z novim centrom bomo v skladu z novimi ministrskimi smernicami okrepili ponudbo na severovzhodnem delu območja, na katerem je Asugi pristojen,« je sporočil Riccardo Riccardi, ki je v deželni upravi pristojen za zdravstvo.

V miljskem centru bosta delovala dva oddelka z dvanajstimi cepilnimi sobami. Cepili bodo lahko do 1100 ljudi na dan. Asugi ne želi namreč vanj privabiti samo Miljčane, ampak tudi upravičence iz Doline, Naselja sv. Sergija in Škednja. Prijava je že možna po običajnih kanalih: s klicem na številko 0434 223522, na enotnih točkah CUP, v lekarnah, na spletnih straneh podjetja Asugi in preko aplikacije. Lastniki prostorov nakupovalnega središča so območje, kjer nastaja cepilni center, podjetju Asugi predali v brezplačno uporabo.