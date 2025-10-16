Na Cesti za Col silovito čelno trčenje

Na Cesti za Col tik pred tablo z imenom vasi sta danes okrog 13. ure silovito čelno trčila mercedes in audi. Oba voznika, ženska in moški sta se poškodovala in so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Eden od dveh avtomobilov je zapeljal na nasprotni vozni pas, pri čemer se drugi pravilno vozeči avtomobil trčenju ni uspel izogniti. Med morebitnimi vzroki nesreče neuradno omenjajo slabost enega od dveh voznikov.

Na kraju so bili reševalci službe 118, prispel je tudi zdravniški avtomobil, karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo njene posledice.