Na Cesti za Glinščico avtomobil podrl dva pešca

Na Cesti za Glinščico v bližini supermarketa Conad in Centra za duševno zdravje je okrog 17.30 avtomobil trčil v dva pešca, 64-letno žensko in 70-letnega moškega, ki sta, kot kaže, prečkala cesto izven prehoda za pešce. Moški, ki je z glavo udaril v vetrobransko steklo, se je huje poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ga na kraju intubirali in stabilizirali. Utrpel je pretres možganov. Ženska, ki je bila z njim, si je poškodovala noge in medenico. Oba so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rdečo oziroma rumeno triažno kodo.

Na kraju so bili poleg reševalcev in zdravniškega avtomobila tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Avtomobil je vozila starejša oseba, ki ob večernem mraku in že itak slabi vidljivosti zaradi dežja, kot kaže, pešcev ni opazila.