V Rojanu je moški – po nepotrjenih vesteh naj bi šlo za delavca, starega okrog 50 let – na delovišču padel z višine več metrov in se hudo poškodoval. Na tleh so ga nezavestnega opazili mimoidoči, ki so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je najbrž padel z večje višine, ker je utrpel številne poškodbe. Prepeljali so ga v kritičnem stanju v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Varnostni organi preiskujejo vzroke nesreče.