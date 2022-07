Na devinski grad prihaja kraška kraljica

Tudi letos bo kraška kraljica odžejala ljubitelje vina na dvorišču devinskega gradu. Društvo vinogradnikov s Krasa bo v sodelovanju z lokalnimi gostinci v sklopu festivala Vitovska in morje v petek 8. in soboto, 9. julija, od 18. do 22. ure ponujalo degustacije ne samo vitovske pa tudi drugih vin. V okviru festivala bodo priredili tudi posvet o vinogradništvu in promovirali lokalno kulinariko. Letošnja novost pa je v tem, da bodo lahko udeleženci festivala svoje najljubše steklenice naročili tudi na dom.

Pred leti, ko so dogodek prvič postavili na noge, si organizatorji niso predstavljali, da bodo segli tako daleč. »Letos pa smo tu že šestnajstič in obiskovalci prihajajo na degustacije iz cele Italije, Ljubljane in z Dunaja,« je bilo slišati na današnji predstavitveni konferenci v restavraciji Dama bianca v Devinu, kjer je goste najprej pozdravil predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Matej Skerlj ter pohvalil vse pokrovitelje festivala »za skupno podporo lokalnemu pridelku, kakršen je vitovska«.