Na domu skrival 200 gramov kokaina in 30.000 evrov v gotovini

Policisti so v torek, 14. novembra, v sklopu preiskave, ki jo je odredil državni tožilec Federico Frezza, v stanovanju na območju Valmaure zasegli več kot 200 gramov kokaina in 30.000 evrov v gotovini. Ko so stopili v stanovanje, so kmalu ugotovili, da je bil življenjski standard 22-letnega državljana Albanije, ki sicer ni imel dokumentov za prebivanje, previsok za njegove realne zmogljivosti oz. za poklic, ki ga je opravljal. Po temeljiti preiskavi so v torbi našli 30.000 evrov v bankovcih različnih vrednosti, ki so bili v dveh celofanskih vrečkah. Ker so posumili, da gre za izkupiček nezakonitega posla, so temeljito preiskali celotno stanovanje in v raznih škatlah, žepih in pločevinkah, pa tudi v torbah in boksarskih rokavicah, našli 212 gramov kokaina, osem tabletk kokaina in štiri tabletke ekstazija, dve gramski tehtnici in nekaj mobilnih telefonov. Vse so zasegli. Policisti so poklicali na pomoč še finančne policiste z izurjenimi psi. Preiskali so še kletne prostore, kjer so v cigaretni škatlici našli še 200 evrov v gotovini.

Mladeniča so aretirali zaradi posesti z namenom razpečevanje mamil in so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolagi sodnim oblastem.