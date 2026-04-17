V jaslih malo manj, v vrtcih pa malo več vpisanih

Tržaška občina je pred časom zaključila z vpisovanjem otrok v svoje otroške jasli in vrtce. Med temi je edini slovenski jaslični oddelek Gosenice, ki deluje v sklopu jasli Semidimela. Te se nahajajo v Ulici Veronese, med Svetim Jakobom in Svetim Vidom, zaradi vzdrževalnih del pa so začasno nameščene v montažnem objektu v parku vile Haggiconsta v Drevoredu Gessi pri Svetem Andreju. Pod Svetim Alojzijem, v Ulici Ginnastica, pa so jasli Dijaškega doma Srečka Kosovela, v katerem sprejemajo 13 otrok s konvencijo, ki so jo pred leti sklenili z občino. Trije pa so slovenski vrtčevski oddelki. Eden deluje prav tako v prostorih Dijaškega doma, drugi pri Svetem Ivanu, tretji pa na Greti.

Podatki so po februarskem vpisnem roku podobni lanskim. Rahlo se vzpenja število vrtčevskih otrok, nekoliko manj pa je najmlajših, ki jih ne bodo dobili mesta v jaslih.

Občina, katere šolski urad nam je tudi letos ponudil vpogled v podatke, je za vzgojno leto 2026/2027 prejela 23 vlog, osem za slovenski jaslični oddelek Gosenice in 15 za oddelek s konvencijo v Dijaškem domu. Pri Gosenicah bo po navedbah občine ostalo pet letošnjih otrok, osem jih bo prestopilo v vrtec, skupno pa jih sprejemajo 16, enega manj kot ponavadi zaradi delovanja v začasnih prostorih v Drevoredu Gessi. Septembra naj bi bilo zato še nekaj prostih mest. Dela v Ulici Veronese se medtem nadaljujejo, občina posodablja objekt, prilagaja ga varnostnim predpisom in zagotavlja, da bo del čez leto dni konec.

V Dijaškem domu bo v sklopu konvencije ostalo sedem otrok, z najmlajšimi bodo mesta zapolnili, devet pa jih bodo imeli na čakanju. Jasli sprejmejo sicer do 30 otrok, 17 brez konvencije. »Tudi ta mesta smo takoj zapolnili, in še veliko jih čaka na zasebno ponudbo,« je pojasnil ravnatelj Dijaškega doma Gorazd Pučnik. Spomnil je, da je splošno stanje na Tržaškem kritično. »Tržaška občina ponuja okrog 600 mest, prošenj pa je dvakrat toliko,« je dodal.

V vrtcih rahel porast, ki pa ne zapolnjuje vrzeli

Po lanskem upadu vse kaže, da bo septembra število vpisanih v slovenske oddelke občinskih vrtcev nekoliko naraslo. Septembra bo vrtčevski prag prvič prestopilo enajst otrok več kot lani. Manj se jih je sicer vpisalo v prvi letnik vrtca Modri delfin na Greti (dva), ostaja pa jih osem iz drugega in tretjega letnika. Devet malčkov bo po novem obiskovalo svetoivanski vrtec Oblak Niko in se tako pridružilo štirinajstim »sredinčkom« in »veličkom« za skupnih 23 otrok (za 25 mest). Ravno toliko otrok naj bi obiskovalo tudi vrtec v Dijaškem domu, kjer bo 14 malčkov, ostalih pa devet. Tu je občina lani zaradi premajhnega števila otrok začasno ukinila drugi vrtčevski oddelek.

Kljub rahlemu porastu števila vrtčevskih otrok ostaja v slovenskih občinskih vrtcih 30 mest – od skupnih 86 – vsekakor praznih.