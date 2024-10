Na Drevored Sanzio zgrmel velik brest

Pozno sinoči je na Drevored Sanzio pri Svetem Ivanu zgrmel brest, visok več kot petnajst metrov. Pod silo burje, ki je v Trstu vztrajala ves dan, je drevo, ki je stalo na pločniku levo od cestišča, če se peljemo proti svetoivanski cerkvi, med 22.30 in 23. uro padlo počez do nasprotnega pločnika. Pri tem se menda nihče ni poškodoval, brest pa je pristal med parkiranimi avtomobili, na katerih naj bi nastala gmotna škoda. Mogočna krošnja pa je prekrila fasado stanovanjske hiše pri številki 5/4, listje je seglo celo do drugega nadstropja, kjer so stanovalci z balkonov v dežju presenečeno opazovali prizor.

Prva je bila na kraju lokalna policija, ki je mimoidočim in vozilom prepovedala dostop, ob 23. uri so prispeli gasilci in v dežju začeli žagati veje. Nato so se lotili debelega debla, ki jih je pošteno zaposlilo. Drevored je bil zjutraj prevozen.