Na dvorišče Prosvetnega doma prihaja mural za Tomažiča

Jutri bo sonce in Kras bo čudovit. Tako je večer pred smrtjo zapisal Pinko Tomažič, tako odslej piše tudi na enem izmed zidov Prosvetnega doma na Opčinah. Živobarvni mural je sad umetniške zamisli domačega grafičnega oblikovalca Jakoba Jugovica. Pri delu mu je pomagala nadebudna ekipa Openskega mladinskega krožka.

Rokave so si skupaj prvič zavihali preteklo soboto, pripravljali šablone, barvali in uresničevali umetniško zamisel. Idejni postopek pa je bil kar dolg in kompleksen, je povzel Jugovic. Umetnini je želel dati pečat upanja v prihodnost, je povzel. Ruj namiguje na Kras, žarki sonca pa na boljši jutri, ki se lahko rodi tudi iz težke in boleče zgodovine. Zidna poslikava je sicer del širšega projekta ob 40. obletnici poimenovanja openske knjižnice po Pinku Tomažiču in tovariših, ki jo obhajajo to nedeljo, 12. decembra. Obletnica je sicer za zdaj minila v zatišju, saj časovno skoraj sovpada z obletnico ustrelitve Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala. Kulturno društvo Tabor in druga domača društva oziroma organizacije pa so pripravili marsikaj. Nastal je denimo tudi logotip knjižnice, ki ga je ustvarila Irina Goruppi. Druge vsebine in podrobnosti bodo še razkrili.