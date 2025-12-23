Na dvorišču vrtca v Križu gnezdijo golobi

Nekatere starše otrok, ki obiskujejo otroški vrtec Justa Košute v Križu, skrbi stanje vrtčevskega dvorišča, na katerem so si golobi uredili več gnezd.

»Stanje je zelo hudo, saj so golobi postavili gnezda na vse zunanje luči, vse naokrog pa je zaradi tega umazano in skrbi nas za higieno in zdravje otrok,« je povedal Alberto Antoni, oče otroka, ki obiskuje prvi letnik v kriškem vrtcu. Ravnateljica Mara Petaros, ki smo jo vprašali, ali je s položajem seznanjena, je sicer zagotovila, da so se na ravnateljstvu že obrnili na pristojne službe oziroma institucije in da se težave v zvezi z golobi rešujejo.

Gnezda bi bilo treba odstraniti in nato preprečiti, da bi se ptice spet vračale na vrtčevsko dvorišče, meni skupina staršev, ki bo, če se težava ne bo rešila, naslovila skupno pismo na tržaško občino. »Problem pa je v tem, da so golobi zaščitena vrsta in nihče si noče prevzeti odgovornosti za njihovo odstranitev,« je ocenil Antoni. Povedal je, da je tudi sam že pozval občino, naj ukrepa, obrnil se je tudi na zdravstveno podjetje Asugi in na zasebno podjetje, ki se ukvarja z zatiranjem škodljivcev, vsakič pa je prejel isti odgovor: »Golob je zaščitena vrsta«.

Najslabše je po njegovi oceni pri vhodu, ki vodi z dvorišča v učilnico, kjer je »vse umazano, otroci pa se tam igrajo. Golobi prinašajo bakterije in bolezni, na kakšen način bo treba ukrepati, a kaže, da ne bo tako preprosto,« je še poudarilsogovornik.