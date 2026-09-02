Most nad železnico v Ulici Bonomea spet prevozen

Most nad železnico v Ulici Bonomea je spet prevozen. Zaprt je bil slaba dva tedna. Lokalni policisti so ga zaprli 20. avgusta, ko so gasilci ugotovili, da je asfaltna podloga na cesti ob robu mostu razpokana in da so zaščitne pregrade ob cesti poškodovane.

Most so zdaj sanirali in po njem promet znova poteka, tudi avtobus št. 38 ponovno vozi čez most.

Gre za pomembno prometnico, ki Trst povezuje s Krasom. Vozniki, ki so se v tem času z Grete po Trsteniku vzpenjali proti Opčinam ali se s Krasa po strmi ulici spuščali proti morju (v to smer je promet sicer omejen), so morali ubrati strmo pot prek Ulice Scala Santa ali pa Ulico Commerciale.