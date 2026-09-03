Jadralka Zala Sterni državna podprvakinja

Od 29. avgusta do 1. septembra je v Raveni potekalo državno mladinsko prvenstvo za enosede, na katerem so se izkazali tudi jadralci slovenskih društev. V razredu ilca 4 se je Sirenina jadralka Zala Sterni okitila z naslovom državne podprvakinje.

Zala je sicer na prvenstvo prišla kot favoritinja, glede na to, da je vodila na nacionalni lestvici in dosegala odlične rezultate na najpomembnejših mednarodnih regatah, je pa tokrat morala priznati premoč Martini Corno.

Na državnem prvenstvu enosedov so tekmovali tudi optimisti, kjer so bili v ospredju predvsem Čupini jadralci. Organizatorjem je v regati za najmlajše uspelo izpeljati enajst plovov. Čupar Ilja Maček pa je na koncu osvojil 15. mesto. Po prvih dveh dneh je bil celo na tretjem mestu in se tako seveda uvrstil v zlato skupino. Njegov društveni kolega Kolja Fabec se je ravno tako uvrstil v zlato skupino je na koncu osvojil 39. mesto.

Na prvenstvu je iz društva SVBG tekmovala tudi Guia Legiša, ki je v zlati skupini osvojila skupno 27. mesto, med deklicami pa sedmo. Sirenina jadralka Beatrice Marassi pa je osvojila 21. mesto v srebrni skupini.