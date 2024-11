Danes dopoldne je nekaj pred 9.30 na Furlanski cesti v višini Barkovelj prišlo do prometne nesreče. Trčila sta citroën in avtobus št. 44. Voznica prvega, ki je vozila v smeri proti Trstu, naj bi zapeljala na središče cestišča in avtobus naj ne bi imel časa, da bi se pravočasno ustavil. Okoliščine nezgode še preučujejo.

Na kraju so bili tržaški mestni redarji, ki so povedali, da ni bilo poškodovanih in je nastala le gmotna škoda.