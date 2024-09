Na gradbiščih kradel vtičnice, števce in kable

Karabinjerji iz Miramara in iz Nabrežine so v sredo aretirali tatu, ki je na gradbišču na Greti kradel števce, kable in druge elektrotehniške izdelke v vrednosti več tisoč evrov. Organi pregona so prejeli klic enega od delavcev na gradbišču, ki je opazil tatu med prepovedanim početjem. Ko so prišli na kraj dogodka, je nepridiprav, ki je imel že opravka z roko pravice, poskušal zbežati s kraja storitve kaznivega dejanja, a so ga karabinjerji ustavili. Moškemu srbskih korenin so zasegli več vtičnic, števcev in električnih kablov, ukradenih v stanovanjih, ki jih gradijo na Greti. Blago je tat odtujil s pomočjo klešč in drugega orodja za vlamljanje, ki so mu ga prav tako zasegli. Pri njem pa so karabinjerji našli tudi ključe motornega kolesa, s katerim se je pripeljal na Greto. Tudi za skuter se je izkazalo, da je ukraden. Vozilo so vrnili lastniku, tatu pa ovadili zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah in posedovanja orodja za vlamljanje.