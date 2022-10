Na gradu jantarna vina

Grad sv. Justa so včeraj napolnila jantarna vina. Na tržaškem gradu poteka namreč še danes prvi mednarodni vinski festival Amber Wine, na katerem približno 40 vinarjev predstavlja svoja oranžna vina. Festival poteka nadvse uspešno, saj so v spletni predprodaji prodali skoraj 400 vstopnic, kar so si organizatorji tudi zadali kot cilj. V grajskih prostorih se je z vinskim kozarcem v rokah že včeraj sprehajalo kar veliko Tržačanov in tudi turistov.

Predsednik agencije za razvoj LAS Kras David Pizziga je bil predvsem zadovoljen, da se je za sodelovanje na festivalu odločilo pet od šestih kraških vinarjev, ki proizvajajo jantarno vino, in sicer Skerlj, Skerk, Zidarich, Radovič in Merlak. Oranžna vina je definiral kot bela vina v stilu črne barve, saj imajo kljub temu, da so proizvedena iz belega grozdja, značilnosti črnih vin in so hranilno popolnejša od belih. Ta vina so pridelana po tradicionalnem postopku s podaljšanim stikom jagodnih kožic z moštom, postopek maceracije pa se lahko podaljša tudi za več mesecev in daje vinu značilno jantarno barvo.

Na Gradu sv. Justa se predstavlja okrog 40 vinarjev, ki prihajajo s Krasa, Goriških Brd, slovenskega Krasa, Vipavske doline in Istre. Vsak od njih je za degustacijo pripeljal nekaj letnikov svojih vin, tako da imajo obiskovalci možnost izbire med več kot 110 različnimi vini.