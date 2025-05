Na Gradu sv. Justa točijo jantarna vina

Na Gradu svetega Justa bodo še danes točili jantarna vina, to je bela vina, proizvedena iz mošta, v katerem se za daljši čas namakajo tropine, kar vinu daje oranžno barvo in posebno izrazit okus. Včeraj se je namreč pričel Amber wine festival, v sklopu katerega v nekdanji grajski vinoteki rujno kapljico ponuja več kot 40 vinarjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Avstrije. Vstopnica stane 50 evrov, vina bo mogoče okušati med 13. in 19. uro.

»Na gradu svoja vina ponujajo pridelovalci, ki predstavljajo vrhunec vinarstva v naših krajih,« je povedal Diego Colarich, predsednik podjetja ForevenTS, ki dogodek prireja v sodelovanju z Občino Trst. Dodal je še, da je vinski dogodek prvi izmed serije dogodkov, ki jih organizatorja prirejata v sklopu festivala Il San Giusto del Gusto. Colarich je že napovedal festival gina in dogodek, posvečen peninam.