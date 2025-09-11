Na jezikovno šolo v Ljubljano bo odpotovalo 29 učencev iz Doline

Učence prvega letnika prvostopenjske srednje šole Simona Gregorčiča iz Doline čaka prihodnji teden edinstvena priložnost za izboljšanje jezikovnih sposobnosti - popolna potopitev v slovenski jezik. Devetindvajset jih bo namreč pet dni preživelo v Ljubljani, kjer bodo obiskovali jezikovni tečaj, sodelovali pri različnih dejavnostih in se jezika učili v vsakodnevnih situacijah. Jezikovna kopel v neposrednem stiku s slovenskim okoljem bo potekala v okviru prvega Jezikovnega tedna, ki so si ga zamislili na šoli. Imenitno učno izkušnjo sta učencem omogočili banka ZKB Trst Gorica in družba Siot Tal, katerima sta se pridružili še Občina Dolina ter Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

»Znanje jezika ni le orodje za učenje, temveč ključno sredstvo za vključevanje, povezovanje in gradnjo samozavesti,« je zbrane na dolinski občini opozorila ravnateljica Večstopenjske šole Pangerc Lučka Križmančič. Zlasti to velja v našem čezmejnem okolju, kjer vse več učencev prihaja iz neslovensko govorečih družin in potrebuje dodatno jezikovno podporo.

Prav gotovo bo to priložnost za preseganje običajnega šolskega okvira, ki bo mladim pomagala pri gradnji samozavesti, motivacije in občutka pripadnosti. »Verjamemo, da s tem projektom postavljamo temelje dolgoročni jezikovni podpori v našem okolju - in morda bomo zgled drugim šolam, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.«

V ponedeljek se bodo z vlakom odpeljali v Ljubljano, kjer se bodo pet dni med 9. in 13. uro v Centru za slovenščino kot drugi tuj jezik udeleževali jezikovne šole. Pestri bodo tudi popoldnevi - v ponedeljek bodo obiskali botanični park, v torek bodo na Ljubljanskem gradu sodelovali pri dogodku virtualni grad, v sredo se bodo odpravili v etnografski muzej, v četrtek si bodo v Kinodvoru ogledali mladinski film. V petek pa se bodo po pouku in kosilu odpravili domov.