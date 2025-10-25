Na Kontovelu rešujejo težave z divjadjo

Po vasi se sprehajajo divji prašiči, stanovalci na Kontovelu so zato na začetku meseca v zahodnokraškem rajonskemu svetu predstavili peticijo, s katero so zahtevali, da se problem reši. V četrtek je na proseškem sedežu rajonskega sveta o ukrepih, ki so jih že začeli izvajati, spregovoril Paolo Benedetti, ki vodi Inšpektorat za gozdarstvo v Trstu in Gorici.

Srečanja so se udeležili vaščani, krajevni lovci in pridelovalci, ki zaradi prekomerne prisotnosti divjadi v kontovelskem bregu tvegajo izgubiti velike količine pridelka. Mnenja o tem, kako bi bilo treba ukrepati, zato da bi se problem rešil, so bila med publiko raznolika, zaradi česar je bilo srečanje kar razgibano.

Letošnja novost

»Prisotnost divjih prašičev na Kontovelu je za nas novost, v prejšnjih letih namreč nismo prejemali tovrstnih prijav. Vemo pa za primerke divjadi v Barkovljah in Lonjerju,« je povedal Benedetti. Pojasnil je, da inšpektorat odloča o ukrepih za odvzem divjadi le v izrednih razmerah ter na urbanih območjih, kjer lovci brez posebnih dovoljenj, ne smejo streljati. Poleg tega je dejavnost inšpektorata usmerjena v prvi vrsti v zagotavljanje javne varnosti.

Na Kontovelu so že posegli dvakrat, in sicer z uplenitvijo treh divjih svinj. »Za to, da bomo dosegli vidne rezultate, pa bomo potrebovali več mesecev. Seveda bomo skupne strategije tkali tudi v sodelovanju s krajevno lovsko družino,« je dejal Benedetti.