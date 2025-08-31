Na Kras prihajajo karabinjerji na konjih

Na tržaški Kras prihajajo konjeniške enote karabinjerjev, ki bodo nadzorovale območje in ga ščitile pred onesnaževalci. Novost je napovedal Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi FJK pristojen za okolje in trajnostni razvoj. Sodelovanje z enoto za varstvo okolja karabinjerjev v Padovi bo sprva trajalo pet dni, »če bo uspešno, pa bomo tovrsten nadzor izvajali tudi drugod v FJK,« je zagotovil Scoccimarro in dodal, da gre za poskusno akcijo.

Konjeniške enote karabinjerjev bodo na obmejnem pasu na Krasu pozorne zlasti na pojav divjega odlaganja kosovnih odpadkov. S konjem lahko dosežejo strmine in kraje, kamor se z vozili ni mogoče peljati, je pojasnil Scoccimarro, obenem pa lahko v kratkem času pridejo do oddaljenih krajev. Marsikdo si zaradi njihove prisotnosti ne bo upal storiti kaznivega dejanja, je prepričan. Če bo ta dejavnost uspešna, bodo nadzor na konju uvedli tudi drugje.