Na Krasu naletaval sneg, na vrsti močna burja in ohladitev

Na vreme pri nas danes vpliva ciklon, ki je nastal nad Sredozemljem znotraj obsežne višinske doline s hladnim severnim zrakom. Dopoldne je bilo oblačno, pojavljale so se občasne povečini rahle krajevne padavine. Meja sneženja se je ob dotoku vse hladnejšega zraka spuščala. Okrog poldneva je ponekod naletaval sneg tudi na Kraški planoti.

Tudi popoldne bo povečini oblačno z rahlimi do občasno lahko ponekod zmernimi padavinami. Tudi na Kraški planoti bo, kjer bodo padavine, občasno snežilo. Ni izključeno, da se bo sneženje v najvišjih vzhodnih predelih občasno nekoliko okrepilo. Zaradi temperatur, ki se še zadržujejo nad ničlo, sneg se povečini ne bo oprijemal tal in ne bi smel povzročati omembe vrednih posledic.

V prihodnjih urah, zlasti proti večeru, se bo burja, ki je doslej v Tržaškem zalivu pihala s sunki do okrog 70 kilometrov na uro, precej okrepila. Ponoči in jutri (sobota) bo lahko tudi občutno presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Arso je od današnjih poznih večernih ur do jutrišnjega popoldneva zato objavil oranžni alarm.

V prihodnjih urah, zlasti pa jutri, bo začel vdirati najhladnejši zrak. Temperature se bodo spuščale. Jutri zjutraj bodo najnižje temperature na Kraški planoti okrog ničle ali le rahlo nad ničlo. Občutek mraza bo povečevala močna burja.

Ciklon se postopno oddaljuje od naših krajev. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme in povečini ni pričakovati padavin. Mrzlo bo in vetrovno.

V nedeljo bo več sonca. Mraz bo še dodatno pritisnil. Najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti spustile več stopinj Celzija pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo ob morju do okrog 9 stopinj Celzija, na Kraški planoti do okrog 5 stopinj Celzija.