Na Krasu prevrnjen avto, v mestu vozila v vodi

V večernem nalivu so se na Tržaškem tako kot že večkrat v tem septembru pojavile večje težave predvsem v prometu, saj se v mestu jaški hitro napolnijo, voda pa poplavi ulice in ceste. Pod železniškim mostom med Barkovljami in Rojanom so bila ob 21. uri v vodi ujeta najmanja tri vozila. Na Krasu pa jo je vozniku sočasno po vsej verjetnosti ponagajala slaba vidljivost oziroma neprilagojena hitrost. Na deželni cesti 14 ob vhodu v Ribiško naselje je 24-letni voznik iz Štarancana na mokrem cestišču izgubil nadzor nad športnim terenskim vozilom cupra formentor, ki se je prevrnil na streho. Služba 118 je mladega moškega kmalu zatem prepeljala na pregled v bolnišnico, hujših poškodb naj ne bi imel. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine.