Na Krasu več poskusov tatvin v hišah, poziv župana

V minulem tednu je prišlo do več poskusov tatvin in vlomov v stanovanja oziroma hiše na območju devinsko-nabrežinske občine in zahodnega Krasa.

To so potrdili tudi nabrežinski karabinjerji in pripomnili, da so neznanci skušali vlomiti v nekatere hiše, predvsem takšne, ki stojijo na samem, daleč od vasi, in v katerih ni rednih stanovalcev. Karabinjerji so prejeli več opozoril, a nobene uradne prijave, so dodali.

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je zato na svojem Facebook profilu objavil poziv občanom, naj bodo pozorni in naj v primeru sumljivega dogodka ali če vidijo osebo, ki se jim zdi ravno tako sumljiva, takoj pokličejo na enotno številko za klic v sili 112. Občane je sicer pomiril, da so policisti že poostrili nadzor. Previdnost vsakega posameznika pa ni odveč.