Na kulturno izmenjavo v Trst prispeli z vlakom in kolesom

Na liceju Franceta Prešerna se v teh dneh mudijo gostje iz Ljubljane. Dijakinje in dijaki Gimnazije Vič so namreč v okviru programa Erasmus+ na kulturni izmenjavi, ki je namenjena spoznavanju slovenske stvarnosti v Trstu, književnosti, mobilnosti in deljenju šolskih izkušenj.

V Trst se je večina gostov pripeljala z vlakom in dopoldne v veliki dvorani liceja sledila dobrodošlici ravnateljice Loredane Guštin, predstavitvi šole, šolskega sistema in se udeležila dejavnosti v družbi profesorja Jerneja Ščeka. Pouk so nadaljevali z delavnico kreativnega pisanja. Sedem gostov pa je relacijo Trst-Ljubljana prevozilo s kolesom in se z vrstniki srečalo v popoldanskih urah na ogledu Barkovelj ter Miramara.

»Sodelovanje z Gimnazijo Vič se je začelo že pred leti, tokrat pa je prvič, ko se dijakom ponudi možnost, da pri nas prespijo in globlje spoznajo našo stvarnost. Obisk bomo vrnili septembra,« je pojasnila referentka projekta, profesorica Alja Stergonšek. Vsebinska ponudba splošne gimnazije, ki se nahaja na Tržaški cesti v Ljubljani, je po študijskem programu podobna tisti tržaške smeri uporabnih znanosti.