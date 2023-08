»Na lastne oči je treba videti, v kakšnem dr..u živijo ljudje« (VIDEO)

»Prosim, pridite v silos in poglejte, kakšno stanje je v njem. Ni dovolj brati ali pisati, treba je videti na lastne oči, v kakšnem blatu in dreku živijo ljudje.«

Fotograf Primorskega dnevnika Damjan Balbi je na dolgoletni poklicni poti videl marsikaj neprijetnega, po včerajšnjem vnovičnem obisku silosa pa ni mogel skrivati zgroženosti in prizadetosti. Neurje, ki se je v ponedeljek zneslo nad Trstom, preplavilo ceste in rušilo drevesa, je najslabši obraz pokazalo tudi v nekdanjem skladišču v Starem pristanišču. Tam, le nekaj metrov stran od glavne železniške postaje, že leta iščejo zatočišče tudi migranti, ki v Trst prispejo po tako imenovani balkanski poti. Sredi ruševin, smeti, iztrebkov, miši in kač, vedo povedati tamkajšnji prebivalci. Trenutno naj bi bilo v mestu brez strehe nad glavo okrog 550 ljudi, 400 naj bi jih živelo v silosu.