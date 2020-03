Na liceju A.M. Slomšek digitalizacija del učnega načrta

Virtualno učenje, kot smo včeraj poročali v našem dnevniku, se v teh dneh širi in razvija na vseh stopnjah šolanja. Vse kaže, da je izobraževanje na daljavo razveselilo profesorje in dijake tudi na liceju Antona Martina Slomška v Trstu, kjer so klopi zaradi odredbe deželne uprave o izrednih preventivnih ukrepih pred okužbo s koronavirusom Covid 19 prazne, a virtualno obljudene. Že minuli teden, ko je bil predviden premor krajši, je namreč nastalo pravo omrežje med dijaki in profesorji, ki pa je bilo že od začetka šolskega leta zarisano.

Prisilni premor pouka je postal priložnost za hitrejše in učinkovitejše uvajanje tistih metod, ki so ponekod že del rednega pouka: »Ob začetku šolskega leta smo vključili digitalizacijo šole v vzgojno izobraževalno ponudbo, profesorji pa so digitalne metode vključili v svoje učne načrte,« je povedala ravnateljica Eva Sancin. »Nekateri profesorji se torej že redno poslužujejo inovativnih metod, drugi pa so z veseljem zagrabili priložnost in izpopolnili svoje znanje na tem področju. Evropske smernice zahtevajo, da dijaki redno razvijajo digitalne kompetence. V teh dneh dopolnjujemo že ustaljeno prakso pri vseh predmetih.«

Na liceju profesorji uporabljajo elektronski dnevnik za nalaganje gradiva. Dijaki lahko na spletnem mestu prebirajo besedila, izvajajo naložene vaje, odgovarjajo na vprašanja in še marsikaj drugega. Komunikacija poteka tudi preko videokonferenc na YouTubu in WhatsAppu, kjer so med drugim aktivne številne delovne skupine in elektronske pošte.

»Vsi so to priložnost sprejeli kot izziv, da se še bolj digitalizirajo, tako profesorji kot dijaki,« je še dodala ravnateljica Sancin.