Na liceju Slomška dijaki protestirajo zaradi mraza

Na slovenskem Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška v Trstu te dni prevladuje nemirno vzdušje. Dijakinje in dijaki se pritožujejo zaradi neprimernih razmer v šolskih prostorih. Včeraj so približno ob 10. uri skoraj vsi protestno odšli, ker je termometer pokazal skromnih 16 stopinj in so zaradi mraza zelo težko sledili pouku. Danes pa so se zbrali pred šolskim poslopjem, da bi preverili, ali se je stanje izboljšalo. Nizke stopinje in slabo ogrevanje pa so še vedno imeli glavno besedo in zato niso hoteli vstopiti.

Tako je položaj za Primorski dnevnik obnovila predstavnica dijakov Petra Sosič, ki je sicer poudarila, da se opisano ponavlja že vrsto let. Ko zunaj zebe, je tudi na šoli nevzdržno, je razložila. Po dolgem vztrajanju in neuspelih poskusih reševanja položaja jim je zato zdaj prekipelo. Ne gre sicer za edino odprto vprašanje. Dijaki so na bojni nogi tudi zaradi slabega stanja stranišč. Vrata se ne zapirajo, marsikje je opaziti plesen, je še opisala predstavnica, sicer dijakinja 5. razreda humanistične smeri.

Jutri šolsko zborovanje

Tokrat zato nameravajo vztrajati, dokler se ne bodo razmere izboljšale. Jutri so sklicali šolsko zborovanje, na katerem bodo skušali priti zadevi do dna.