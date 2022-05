Gasilci so okrog 15. ure posredovali na logistični ploščadi, kjer je v Ul. Alti Forni zagorel manjši smetarski tovornjak. Zaradi težav pri gašenju so zaprosili za dodatno pomoč kolege, pripeljala sta tako še tovornjak, opremljen z dodatno penasto tekočino in gasilska cisterna.

Na kraju je bilo tudi osebje pristaniške uprave in osebje družbe, ki upravlja logistično ploščad. Gasilci so ob 17. uri sporočili, da so požar pogasili. V njem na srečo ni bilo poškodovanih.